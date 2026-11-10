Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die aktuelle Konzernstrategie habe bisher jede Hürde genommen, die Gesamtrendite der Aktien sei aber der Branche und den meisten Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Ivan Bokhmat am Montag nach dem guten Quartalsbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte für Kontinuität im schwächeren Umfeld stehen. Die Qualität hält Bokhmat für eingepreist.
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Die Aktie notierte um 11:17 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 292,60 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 14,22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.330 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 15,5 Prozent nach oben.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Hannover Rück