DAX24.881 -0,4%Est506.018 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -3,1%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.917 -3,3%Euro1,1918 +0,2%Öl69,69 +0,9%Gold5.071 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck
Spotify dreht weiter auf: Nutzerrekorde und steigende Margen! Spotify dreht weiter auf: Nutzerrekorde und steigende Margen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Equal Weight-Einstufung

Barclays Capital beurteilt Commerzbank-Aktie mit Equal Weight

11.02.26 11:13 Uhr
Commerzbanks Schicksal? Barclays Capital vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Commerzbank-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,49 EUR -1,92 EUR -5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:57 Uhr um 5,8 Prozent auf 33,22 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 8,49 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.497.740 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 8,0 Prozent nach unten. Am 11.02.2026 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
26.01.2026Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen