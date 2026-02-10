Equal Weight-Einstufung

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Commerzbank-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:57 Uhr um 5,8 Prozent auf 33,22 EUR nach. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 8,49 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.497.740 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 8,0 Prozent nach unten. Am 11.02.2026 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

