Overweight-Einstufung

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Rheinmetall-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2035 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe weiterhin positive Botschaften für das zweite Quartal, schrieb Afonso Osorio am Donnerstagabend. Doch Anleger warteten weiter darauf, dass der Rüstungskonzern nun auch abliefere. Der Auftragsanstieg, die Kapazitätsinvestitionen und die mehrjährigen Umsatzziele untermauerten auf lange Sicht eine Investition in die Aktie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:36 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 1.221,60 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 66,58 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.060 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 21,0 Prozent nach unten. Am 06.08.2026 dürfte Rheinmetall die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.