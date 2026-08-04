Barclays Capital beurteilt Zalando-Aktie mit Overweight
Barclays Capital-Analyst Andrew Ross hat sich das Zalando-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Zalando-Aktie musste um 13:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 24,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 37,37 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 773.482 Zalando-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 2,3 Prozent zurück. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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