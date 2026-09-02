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Bewertung im Blick

Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight

Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28.93 EUR -0.24 EUR -0.82 %
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Die Vorteile eines Zusammenschlusses mit der Tochter T-Mobile US seien ihm unklar, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag anlässlich des Berichts über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei den Bonnern. Elliott ist demnach gegen die im Raum stehenden Verschmelzungspläne und favorisiert stattdessen noch höhere Renditen für die Anleger. Robilliard sieht die Telekom bei letzterem allerdings bereits auf dem richtigen Weg.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 10:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 29,08 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 20,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 1.728.164 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 8,5 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10:41 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:31 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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