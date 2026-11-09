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Papier unter der Lupe

Barclays Capital: Equal Weight für Henkel vz-Aktie

Barclays Capital: Equal Weight für Henkel vz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Henkel vz-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
83.44 EUR 0.30 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:41 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,52 EUR nach oben. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 4,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.179 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 24,0 Prozent. Am 10.11.2026 dürfte Henkel vz die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

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Datum Rating Analyst
13:56 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.

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