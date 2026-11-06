Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Bewertung im Fokus

06.11.26 13:28 Uhr

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 5,0 Prozent auf 57,34 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,10 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 701.339 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 28,0 Prozent. Am 05.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.