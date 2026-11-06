DAX 25.709 -2,3%ESt50 6.140 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,09 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.096 +0,7%Euro 1,1174 -0,4%Öl 98,3 -0,0%Gold 4.066 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Bewertung im Fokus

Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.38 EUR -2.16 EUR -3.63 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:12 Uhr um 5,0 Prozent auf 57,34 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,10 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 701.339 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 28,0 Prozent. Am 05.03.2027 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz für Q4 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
12:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
09:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.