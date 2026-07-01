Aktienempfehlung

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Mathieu Robilliard das Deutsche Telekom-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Bonner seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 24,77 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 47,36 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.633.953 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 7,5 Prozent. Am 06.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 05:49 / GMT



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