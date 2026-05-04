Aktuelle Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der SAP SE-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit der Übernahme von Dremio und Prior Labs stärke der Softwarekonzern sein Daten- sowie KI-Fundament und untermauere die Ambitionen im Bereich der agentenbasierten KI, schrieb Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Potenzial sei beträchtlich, das Umsetzungsrisiko aber hoch, und die Dynamik im Partnerbereich bleibe eine zentrale Frage. Es sei unwahrscheinlich, dass sich finanzielle Vorteile der Transaktionen vor Ablauf mehrerer Jahre bemerkbar machen werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 15:06 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 149,70 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 46,96 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 701.230 SAP SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 28,1 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:43 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.