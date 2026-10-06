Barclays Capital: Overweight-Note für GEA-Aktie

Aktie unter der Lupe

06.10.26 14:37 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der GEA-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jüngste Aussagen des Managements ließen keine nachlassende Nachfrage erkennen, schrieb Timothy Lee in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Er rechnet mit einem weiteren zehnprozentigen organischen Auftragswachstum, welches einen leichten Rückgang beim organischen Umsatzwachstum kompensieren sollte. Die Aktie sei eine defensive Wette außerhalb des KI-Bereichs mit Potenzial für das Wachstum und die Margen.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von GEA konnte um 14:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 68,45 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 15,41 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 79.159 GEA-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21,1 Prozent. Am 09.11.2026 dürfte GEA die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT



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