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Barclays Capital: Siemens Energy-Aktie erhält Equal Weight

24.04.26 11:19 Uhr
Wichtige News für Siemens Energy-Aktionäre: Barclays Capital hat sich positioniert | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
185,46 EUR -1,74 EUR -0,93%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 185,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 46,00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 1.221.522 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 54,5 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.05.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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