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Aktuelle Analyse im Blick

Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Barclays Capital-Analyst Marco Limite hat eine ausführliche Untersuchung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.28 EUR -0.22 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Montag an die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal an. Die Aktienbewertung hält er weiterhin für attraktiv.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 14:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 57,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 9,95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 364.870 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 27,9 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
17.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets

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