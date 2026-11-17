Overweight-Einstufung

Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari hat eine umfassende Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 594 auf 644 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 587,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.633 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 9,5 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.