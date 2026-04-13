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Aktienanalyse

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Overweight

14.04.26 10:19 Uhr
Aktie von SAP SE unter der Lupe: Barclays Capital veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

SAP SE-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Raimo Lenschow genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
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Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Im Vorfeld der Anwenderkonferenz Sapphire habe Vorstandschef Christian Klein einen entschlosseneren Ton in puncto KI angeschlagen, die Umstellung auf eine nutzungsabhängige Preisgestaltung angekündigt und die Bereitschaft signalisiert, kurzfristige Einbußen in Kauf zu nehmen, um den Softwarekonzern langfristig neu zu positionieren, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Das Aufwärtspotenzial dieser Strategie sei hoch, wenn auch nicht ohne Unsicherheiten und Umsetzungsrisiken.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:03 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 143,26 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 53,57 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 329.917 Stück. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 31,2 Prozent nach. SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 23.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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