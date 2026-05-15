Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Symrise-Aktie mit Equal Weight
Das Symrise-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Alex Sloane unterzogen.
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" belassen. Symrise habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane am Montag mit Blick auf die Branche. Unter den Herstellern von Duft- und Aromastoffen habe Symrise aber im zweiten Halbjahr am meisten zu schultern, um die Jahresziele zu realisieren, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:40 Uhr um 0,4 Prozent auf 73,44 EUR nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 44.658 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 8,4 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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