DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,0%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Cancom: Flucht vor den Zahlen? Cancom: Flucht vor den Zahlen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant

10.02.26 08:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5,68 EUR 0,26 EUR 4,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr will die britische Großbank Barclays die Rendite in den kommenden Jahren unter anderem dank weiterer Kostensenkungen kräftig steigern. Neben dem Blick auf die Ausgaben sollen auch steigende Erträge zu der höheren Eigenkapitalrendite beitragen. Bis 2028 soll diese auf mehr als 14 Prozent klettern, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. 2025 konnte Barclays die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent ausbauen.

Wer­bung

Der Gewinn kletterte 2025 um 16 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Pfund (rund 7,1 Mrd Euro) - unter anderem deshalb, weil die Kosten noch etwas stärker gedrückt werden konnten, als ohnehin anvisiert. Damit fiel der Gewinn etwas höher aus als von Experten erwartet.

Zudem kündigte die Bank den weiteren Erwerb eigener Aktien an. Zwischen 2026 und 2028 will Barclays über Aktienrückkäufe und Dividenden mehr als 15 Milliarden Pfund an die Investoren zurückgeben beziehungsweise direkt ausschütten./zb/niw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barclays plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen