BARK A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

BARK A präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,15 Prozent auf 87,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net