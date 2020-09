Barnes Group zahlt Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Barnes Group Inc. (ISIN: US0678061096, NYSE: B) schüttet am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 16 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record date war der 27. August 2020. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,98 US-Dollar (Stand: 9. September 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,78 Prozent.

Die Barnes Group Inc. inklusive der Vorgängergesellschaften zahlen bereits seit dem Jahr 1934 eine Dividende aus. Das Unternehmen ist 1857 gegründet worden und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern weltweit. Barnes Group stellt u. a. Präzisionsteile für die Luftfahrtindustrie her.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 235,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 371,67 Mio. US-Dollar), wie am 28. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 567 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,62 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresbeginn ein Kursminus von 41,93 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de