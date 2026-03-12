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Barnes Noble Education gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Barnes & Noble Education Inc Registered Shs
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Barnes Noble Education hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barnes Noble Education in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 267,1 Millionen USD im Vergleich zu 278,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -2,500 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,50 Prozent auf 1,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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