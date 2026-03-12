Barnes Noble Education gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Barnes Noble Education hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barnes Noble Education in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 267,1 Millionen USD im Vergleich zu 278,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -2,500 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,50 Prozent auf 1,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Barnes Noble Education
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barnes Noble Education
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Barnes Noble Education Aktie News
Barnes Noble Education Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barnes Noble Education nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.