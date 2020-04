Barnier: Kaum Fortschritte bei Verhandlungen mit Großbritannien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit sind nach Angaben von EU-Unterhändler Michel Barnier diese Woche kaum vorangekommen. "Ich bedaure das, und es beunruhigt mich", sagte Barnier am Freitag nach einwöchigen Gesprächen per Video mit Vertretern Großbritanniens.

Das von beiden Seiten gesetzte Ziel, bis Juni entscheidende Fortschritte zumachen, sei "am Ende dieser Woche nur sehr partiell erreicht worden", sagte Barnier. Die EU könne nicht akzeptieren, dass Großbritannien sich auf einige Themen in den Verhandlungen gar nicht einlassen wolle, gleichzeitig aber die Verlängerung der Übergangsphase um ein oder zwei Jahre weiter ablehne.

Großbritannien hatte die Europäische Union am 31. Januar verlassen. In der Übergangsphase bis zum Jahresende hat sich aber im Alltag noch kaum etwas verändert. In dieser Zeit soll ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen ausgehandelt werden.