Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold gewinnt am Dienstagvormittag

So bewegt sich Barrick Gold

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Barrick Gold. Zuletzt ging es für das Barrick Gold-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 15,46 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Barrick Gold-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 15,46 USD zu. Im Tageshoch stieg die Barrick Gold-Aktie bis auf 15,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Barrick Gold-Aktien beläuft sich auf 93.066 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 20,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.02.2024 bei 13,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Barrick Gold-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,540 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,589 CAD belaufen.

Barrick Gold ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.146,63 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.722,15 CAD in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barrick Gold-Aktie in Höhe von 1,29 CAD im Jahr 2024 aus.

