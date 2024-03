Kursentwicklung

Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Anleger greifen bei Barrick Gold am Dienstagnachmittag zu

05.03.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Barrick Gold. Zuletzt stieg die Barrick Gold-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,59 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Barrick Gold zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,59 USD. Bei 15,80 USD markierte die Barrick Gold-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Barrick Gold-Aktien beläuft sich auf 1.002.102 Stück. Bei 20,75 USD markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 33,10 Prozent Luft nach oben. Bei 13,77 USD erreichte der Anteilsschein am 15.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenausschüttung für Barrick Gold-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,540 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,589 CAD belaufen. Barrick Gold ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 CAD je Aktie erzielt worden. Barrick Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.146,63 CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.722,15 CAD erwirtschaftet worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen. In der Barrick Gold-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,29 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie Berechnungen vom Kapitalmarktanalysten: Diese Aktien dürften von sinkenden Zinsen am meisten profitieren Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr? "Jetzt ist es Zeit, Edelmetall-Aktien zu kaufen": Darum sieht Marktexperte Marc Faber hohes Aufwärtspotenzial für Gold, Silber & Co.

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com