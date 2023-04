Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Mittwochvormittag gesucht

Um 22:15 Uhr stieg die Barrick Gold-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 19,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Barrick Gold-Aktie bei 19,72 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,76 USD. Zuletzt wechselten 104.635 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2022 bei 25,98 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 50,58 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Barrick Gold gewährte am 15.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,17 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Barrick Gold 0,44 CAD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.722,15 CAD – eine Minderung von 11,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.202,71 CAD eingefahren.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Barrick Gold Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Barrick Gold ein EPS in Höhe von 1,08 CAD in den Büchern stehen haben wird.

