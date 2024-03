Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Barrick Gold

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Barrick Gold. Zuletzt sprang die Barrick Gold-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 15,54 USD zu.

Das Papier von Barrick Gold legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 15,54 USD. Die Barrick Gold-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,82 USD an. Bei 15,74 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 51.353 Barrick Gold-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,74 USD) erklomm das Papier am 05.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.02.2024 auf bis zu 13,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barrick Gold-Aktie.

Für Barrick Gold-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,540 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,589 CAD ausgeschüttet werden.

Barrick Gold gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CAD gegenüber 0,17 CAD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Barrick Gold 4.146,63 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.722,15 CAD erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Barrick Gold im Jahr 2024 1,29 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

