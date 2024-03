So bewegt sich Barrick Gold

Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold reagiert am Mittwochnachmittag positiv

06.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Barrick Gold-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 15,84 USD nach oben.

Die Barrick Gold-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 15,84 USD. In der Spitze gewann die Barrick Gold-Aktie bis auf 15,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 513.217 Barrick Gold-Aktien. Bei 20,75 USD erreichte der Titel am 05.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barrick Gold-Aktie 31,00 Prozent zulegen. Bei 13,77 USD fiel das Papier am 15.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Barrick Gold-Aktie damit 15,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem Barrick Gold seine Aktionäre 2023 mit 0,540 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,589 CAD je Aktie ausschütten. Am 14.02.2024 hat Barrick Gold in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Barrick Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Barrick Gold 4.146,63 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.722,15 CAD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Barrick Gold am 01.05.2024 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,29 CAD je Barrick Gold-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie Berechnungen vom Kapitalmarktanalysten: Diese Aktien dürften von sinkenden Zinsen am meisten profitieren Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr? "Jetzt ist es Zeit, Edelmetall-Aktien zu kaufen": Darum sieht Marktexperte Marc Faber hohes Aufwärtspotenzial für Gold, Silber & Co.

