Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Barrick Gold-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 16,01 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Barrick Gold-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die Barrick Gold-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,04 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,97 USD. Der Tagesumsatz der Barrick Gold-Aktie belief sich zuletzt auf 793.680 Aktien.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 20,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,61 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.02.2024 bei 13,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barrick Gold-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Barrick Gold-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,589 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Barrick Gold 0,540 CAD aus.

Am 14.02.2024 legte Barrick Gold die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,37 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barrick Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.146,63 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.722,15 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Barrick Gold am 01.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barrick Gold einen Gewinn von 1,29 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

