Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Mittwochmittag stärker

14.02.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Barrick Gold. Die Barrick Gold-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 13,52 EUR.

Die Barrick Gold-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 13,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Barrick Gold-Aktie bis auf 13,57 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 13,34 EUR. Von der Barrick Gold-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.399 Stück gehandelt. Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Barrick Gold-Aktie ist somit 39,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,545 CAD. Im Vorjahr erhielten Barrick Gold-Aktionäre 0,600 CAD je Wertpapier. Barrick Gold veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,33 CAD. Im letzten Jahr hatte Barrick Gold einen Gewinn von 0,18 CAD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 3.946,55 CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Gold 3.469,70 CAD umgesetzt. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Barrick Gold wird am 14.02.2024 gerechnet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barrick Gold-Aktie in Höhe von 1,05 CAD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr? "Jetzt ist es Zeit, Edelmetall-Aktien zu kaufen": Darum sieht Marktexperte Marc Faber hohes Aufwärtspotenzial für Gold, Silber & Co. Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

