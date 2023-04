Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold gibt am Freitagmittag nach

Die Barrick Gold-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,11 EUR nach. Im Tief verlor die Barrick Gold-Aktie bis auf 18,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.867 Barrick Gold-Aktien.

Am 20.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barrick Gold-Aktie. Bei 13,30 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Barrick Gold gewährte am 15.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 0,44 CAD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,43 Prozent auf 3.722,15 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.202,71 CAD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Barrick Gold am 03.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,12 CAD je Barrick Gold-Aktie.

