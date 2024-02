Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich Barrick Gold

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Barrick Gold. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,25 EUR zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das Barrick Gold-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 13,25 EUR. Kurzfristig markierte die Barrick Gold-Aktie bei 13,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 82.500 Barrick Gold-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 18,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2024 bei 12,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barrick Gold-Aktie 3,06 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,545 CAD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Barrick Gold am 14.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,18 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.146,63 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.469,70 CAD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Barrick Gold wird am 01.05.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Barrick Gold ein EPS in Höhe von 1,39 CAD in den Büchern stehen haben wird.

