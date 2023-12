Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Barrick Gold. Zuletzt wies die Barrick Gold-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 17,66 USD nach oben.

Im AMEX-Handel gewannen die Barrick Gold-Papiere um 22:15 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Barrick Gold-Aktie bei 17,95 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 17,65 USD. Der Tagesumsatz der Barrick Gold-Aktie belief sich zuletzt auf 52.447 Aktien.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 20,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,85 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,57 Prozent.

Am 02.11.2023 äußerte sich Barrick Gold zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.946,55 CAD – ein Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barrick Gold 3.469,70 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Barrick Gold-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,12 CAD je Aktie in den Barrick Gold-Büchern.

