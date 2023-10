Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Nachmittag höher

So bewegt sich Barrick Gold

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Barrick Gold nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 16,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barrick Gold nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 16,72 USD. Die Barrick Gold-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,73 USD aus. Bei 16,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 682.827 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,75 USD. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 24,10 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,01 USD ab. Derzeit notiert die Barrick Gold-Aktie damit 28,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.08.2023 äußerte sich Barrick Gold zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 CAD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.815,63 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Barrick Gold einen Umsatz von 3.672,67 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,13 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

