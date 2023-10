Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Barrick Gold. Die Barrick Gold-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 16,54 USD.

Die Barrick Gold-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 16,54 USD. Bei 16,68 USD erreichte die Barrick Gold-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,66 USD. Zuletzt wechselten 73.391 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. 25,43 Prozent Plus fehlen der Barrick Gold-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,02 USD. Der aktuelle Kurs der Barrick Gold-Aktie ist somit 21,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2023 hat Barrick Gold die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,26 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barrick Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barrick Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.815,63 CAD im Vergleich zu 3.672,67 CAD im Vorjahresquartal.

Die Barrick Gold-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 CAD je Barrick Gold-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Volkswagen und Barrick Gold

Barrick Gold-CEO: Gold ist ein "erstklassiges Anlagegut" - aber Kupfer ist das "strategischste" Metall