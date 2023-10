Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Mittag mit Abschlägen

Barrick Gold im Fokus

Die Barrick Gold-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 15,61 EUR. Das Tagestief markierte die Barrick Gold-Aktie bei 15,61 EUR. Bei 15,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.059 Barrick Gold-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,92 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 13,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Barrick Gold-Aktie ist somit 15,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Barrick Gold ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Barrick Gold im vergangenen Quartal 3.815,63 CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barrick Gold 3.672,67 CAD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Barrick Gold wird am 02.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Barrick Gold im Jahr 2023 1,13 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

