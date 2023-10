Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Barrick Gold im Fokus

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Barrick Gold-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,45 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Barrick Gold-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 16,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Barrick Gold-Aktie bei 16,38 USD. Bei 16,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 246.170 Barrick Gold-Aktien.

Am 05.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,14 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 lud Barrick Gold zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 3.815,63 CAD gegenüber 3.672,67 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Barrick Gold am 02.11.2023 vorlegen. Am 31.10.2024 wird Barrick Gold schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Barrick Gold-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,13 CAD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

