Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Nachmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Barrick Gold befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im TSX-Handel 0,1 Prozent auf 24,86 CAD ab. Die Barrick Gold-Aktie sank bis auf 24,83 CAD. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,02 CAD. Der Tagesumsatz der Barrick Gold-Aktie belief sich zuletzt auf 1.830.260 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,78 CAD. Dieser Kurs wurde am 19.04.2022 erreicht. Gewinne von 24,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 17,88 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,04 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.02.2023 hat Barrick Gold die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 0,44 CAD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3.722,15 CAD in den Büchern – ein Minus von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barrick Gold 4.202,71 CAD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Barrick Gold-Gewinn in Höhe von 1,08 CAD je Aktie aus.

