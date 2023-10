Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold zeigt sich am Nachmittag freundlich

Barrick Gold im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Barrick Gold. Zuletzt ging es für das Barrick Gold-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 16,91 USD.

Die Barrick Gold-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 16,91 USD. Die Barrick Gold-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Barrick Gold-Aktien beläuft sich auf 487.403 Stück.

Bei 20,75 USD markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 22,71 Prozent Luft nach oben. Bei 13,01 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 23,06 Prozent Luft nach unten.

Am 08.08.2023 hat Barrick Gold die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barrick Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.815,63 CAD im Vergleich zu 3.672,67 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Barrick Gold-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barrick Gold einen Gewinn von 1,13 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

