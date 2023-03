Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Vormittag mit Verlusten

Die Barrick Gold-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr um 0,9 Prozent auf 16,79 EUR ab. Die Barrick Gold-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,71 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 17,05 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.771 Barrick Gold-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,85 EUR erreichte der Titel am 14.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 13,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barrick Gold-Aktie mit einem Verlust von 26,21 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Barrick Gold am 15.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.202,71 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.722,15 CAD.

Barrick Gold dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Barrick Gold im Jahr 2023 1,06 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

