Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Barrick Gold-Kurs

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Barrick Gold konnte zuletzt klettern und stieg im TSX-Handel um 0,5 Prozent auf 22,29 CAD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Barrick Gold-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 22,29 CAD. Die Barrick Gold-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,36 CAD an. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 22,27 CAD. Zuletzt wechselten 362.698 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,19 CAD. Dieser Kurs wurde am 05.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,47 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,04 CAD am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Barrick Gold am 02.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Barrick Gold ein EPS von 0,18 CAD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.469,70 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.946,55 CAD ausgewiesen.

Barrick Gold dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.02.2024 präsentieren.

In der Barrick Gold-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,12 CAD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie

Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr?

Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Volkswagen und Barrick Gold