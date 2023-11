Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Nachmittag mit Aufschlag

Barrick Gold im Fokus

Die Aktie von Barrick Gold zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Barrick Gold-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 16,52 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Barrick Gold-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,52 USD. Die Barrick Gold-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,67 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 461.212 Barrick Gold-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 20,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Barrick Gold die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 CAD erwirtschaftet worden. Barrick Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.946,55 CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.469,70 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Barrick Gold am 14.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Barrick Gold einen Gewinn von 1,12 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

