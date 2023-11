Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Barrick Gold im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Barrick Gold. Zuletzt wies die Barrick Gold-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 16,56 USD nach oben.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,2 Prozent auf 16,56 USD zu. Die Barrick Gold-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,68 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,48 USD. Zuletzt wechselten 73.075 Barrick Gold-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 20,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barrick Gold-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 13,85 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 16,36 Prozent Luft nach unten.

Barrick Gold ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.946,55 CAD umgesetzt, gegenüber 3.469,70 CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Barrick Gold am 14.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 CAD je Barrick Gold-Aktie belaufen.

