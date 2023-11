Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Mittwochvormittag mit sattem Kursplus

Barrick Gold im Blick

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 17,43 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barrick Gold nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 5,3 Prozent auf 17,43 USD. Der Kurs der Barrick Gold-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,47 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 84.284 Barrick Gold-Aktien umgesetzt.

Bei 20,74 USD erreichte der Titel am 05.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barrick Gold-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Barrick Gold-Aktie derzeit noch 20,54 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 lud Barrick Gold zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Barrick Gold mit einem Umsatz von insgesamt 3.946,55 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.469,70 CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,74 Prozent gesteigert.

Am 14.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Barrick Gold im Jahr 2023 1,12 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

