Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold tendiert am Mittwochmittag tiefer

Barrick Gold im Fokus

Die Aktie von Barrick Gold gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Barrick Gold-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 15,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:56 Uhr fiel die Barrick Gold-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,71 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Barrick Gold-Aktie bisher bei 15,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.914 Barrick Gold-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,88 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Barrick Gold-Aktie mit einem Kursplus von 20,18 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,20 EUR am 04.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barrick Gold-Aktie.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,33 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Barrick Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.946,55 CAD im Vergleich zu 3.469,70 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.02.2024 dürfte Barrick Gold Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Barrick Gold im Jahr 2023 1,12 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie

Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr?

Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Volkswagen und Barrick Gold