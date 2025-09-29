Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Barrick Mining gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,63 CAD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Barrick Mining nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 45,63 CAD. Bei 45,54 CAD markierte die Barrick Mining-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den TSX-Handel startete das Papier bei 45,54 CAD. Zuletzt wechselten 724.370 Barrick Mining-Aktien den Besitzer.
Bei 49,92 CAD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barrick Mining-Aktie liegt somit 8,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,73 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barrick Mining-Aktie 109,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Barrick Mining-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,560 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,679 CAD aus.
Am 11.08.2025 hat Barrick Mining die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Barrick Mining im vergangenen Quartal 5,08 Mrd. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barrick Mining 4,33 Mrd. CAD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barrick Mining-Aktie in Höhe von 2,84 CAD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrick Mining
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrick Mining
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Barrick Mining Corp.
Analysen zu Barrick Mining Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Barrick Gold Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.2019
|Barrick Gold Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2019
|Barrick Gold Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2019
|Barrick Gold Overweight
|Barclays Capital
|12.03.2018
|Barrick Gold Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2019
|Barrick Gold Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.2019
|Barrick Gold Overweight
|Barclays Capital
|12.03.2018
|Barrick Gold Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.2017
|Barrick Gold Market Perform
|BMO Capital Markets
|16.03.2017
|Barrick Gold Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Barrick Gold Equal Weight
|Barclays Capital
|15.02.2019
|Barrick Gold Hold
|Deutsche Bank AG
|01.11.2017
|Barrick Gold Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.05.2016
|Barrick Gold Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.2016
|Barrick Gold Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.01.2008
|Barrick Gold Downgrade
|Standard & Poor
|06.11.2007
|Barrick Gold neues Kursziel
|Lehman Brothers Inc.
|10.05.2006
|Barrick Gold underweight
|Prudential Financial
|05.04.2006
|Barrick Gold neues Kursziel
|Crédit Suisse
|05.04.2006
|Update Barrick Gold Corp.: Underperform
|Credit Suisse First Boston
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen