Barrick Mining Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Mining am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Barrick Mining gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barrick Mining-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,63 CAD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Barrick Mining nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 45,63 CAD. Bei 45,54 CAD markierte die Barrick Mining-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den TSX-Handel startete das Papier bei 45,54 CAD. Zuletzt wechselten 724.370 Barrick Mining-Aktien den Besitzer.

Bei 49,92 CAD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Barrick Mining-Aktie liegt somit 8,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,73 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Barrick Mining-Aktie 109,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barrick Mining-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,560 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,679 CAD aus.

Am 11.08.2025 hat Barrick Mining die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Barrick Mining im vergangenen Quartal 5,08 Mrd. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Barrick Mining 4,33 Mrd. CAD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barrick Mining-Aktie in Höhe von 2,84 CAD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Mining-Aktie

Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne

Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Barrick Gold-Aktie im Plus: Barrick Gold mit Gewinnsprung