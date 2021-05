Bartsch begrüßt geplante Lockerungen für Geimpfte

Immer mehr Innovationen verändern das Asset-Management. Doch was bedeutet das für die Märkte und für Sie als privater Investor? Imerhalten Sie exklusive Einblicke, wie die Digitalisierung die Märkte verändert.

Heute im Fokus

Wall Street in Rot -- DAX fällt unter 15.000 Punkte -- Ballard Power brechen Umsätze weg -- HelloFresh mit starkem Wachstum -- NEL, Pfizer, Under Armour, QIAGEN, Infineon, Vonovia, TeamViewer im Fokus

RWE reagiert gelassen auf schärfere Kohle-Kriterien der Allianz. Fast gestorben wegen der Pille? Frau klagt weiter gegen Bayer. DuPont übertrifft im 1. Quartal Erwartungen. App-Store-Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games gestartet. Nutrien profitiert von steigenden Düngerpreisen. eBay erwägt Kryptowährungen wie Bitcoin als Zahlungsmittel. Intel investiert Milliardensumme in Werk in New Mexico.