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Bartsch: Die AfD hat in MV keinen Regierungsauftrag

BERLIN (dpa-AFX) - Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch hat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern den Anspruch auf die Bildung einer Regierung abgesprochen. "Die AfD wird hier nicht regieren, und das ist gut. Das ist ein großer Schritt für die Demokratie", sagte Bartsch in der ARD. Die AfD lag zu dem Zeitpunkt in Prognosen vor der im Land regierenden SPD. Das Abschneiden seiner eigenen Partei führte Bartsch auf eine "unsägliche Polarisierung hier in Mecklenburg-Vorpommern zwischen der AfD und der SPD" zurück. "Da sind wir ein Opfer", sagte er. Die Linke habe vermutlich 6 Sitze. Seine Partei müsse analysieren, woran es gelegen habe, dass sie nicht deutlich mehr Prozent habe./cn/DP/zb

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