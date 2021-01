Bartsch fordert langfriste Corona-Strategie - Kritik an Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat von der Bundesregierung eine langfristige Strategie gegen das Coronavirus gefordert. "Ich wünsche mir, dass in der Bundesregierung nicht so viel geredet wird", sagte Bartsch am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. Gesundheitsminister Jens Spahn habe in seiner Regierungserklärung am Mittwoch im Bundestag viel Wichtiges gesagt, aber auch viele Allgemeinplätze. Danach habe es eine Auseinandersetzung mit der SPD gegeben, kritisierte Bartsch.

"Dazu kommt das Problem, dass in der CDU bei einigen nicht das Bekämpfen der Pandemie dominiert, sondern das Rennen um die Kanzlerkandidatur", sagte Bartsch. Einige Ministerpräsidenten der Union wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein würden zwar durchaus durch Zurückhaltung und Engagement auffallen. "Mich stört, dass jetzt vor allem diejenigen aktiv sind, die beim Thema Kanzlerkandidatur unterwegs sind." Vorstöße wie die des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen sorgten vor allem für Verunsicherung./csd/DP/mis