Aktien von ON Semi & Synaptics im Höhenflug: Das steckt hinter dem neuen Übernahmeangebot

Barzahlung statt Tausch

02.10.26 13:25 Uhr

Nach einem unaufgeforderten Konkurrenzangebot ändern onsemi und Synaptics ihren Deal vom Juni 2026: Bargeld ersetzt Aktien, der Gesamtwert sinkt deutlich.

• Das Closing ist bis Mitte 2027 geplant, die Aktienkurse reagieren positiv, während die endgültige Zustimmung der Aktionäre und die Rückführung der Schulden entscheidend sind.

• Die Finanzierung erfolgt durch eigene Barmittel und eine Fremdfinanzierung, wodurch die Verschuldung steigt, aber die Verwässerung der Aktionäre entfällt.

• Das Übernahmeangebot von onsemi für Synaptics wurde aufgrund eines Konkurrenzangebots angepasst, es erfolgt nun eine Barzahlung statt Aktientausch, was die Transaktion auf rund 5,7 Milliarden US-Dollar reduziert.

Konkurrenzangebot zwingt zur Neuordnung des Deals

Weniger Verwässerung, dafür mehr Schulden

Zeitplan bleibt, doch Hürden für den Abschluss fallen weg

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onsemi und Synaptics haben ihre Fusionsvereinbarung nach einem unaufgeforderten Konkurrenzangebot eines Dritten überarbeitet. Aus dem reinen Aktientausch wird eine Barzahlung, der Gesamtwert der Transaktion sinkt. Für die Aktionäre von ON Semiconductor entfällt damit die Ausgabe neuer Aktien, dafür wächst die Schuldenlast.

Neue Konditionen im Detail

Der Chipkonzern ON Semiconductor (onsemi), Anbieter von Power- und Sensing-Technologien für Automotive, Industrie und KI-Rechenzentren, zahlt für Synaptics nun 123 US-Dollar je Aktie in bar. Der Transaktionswert liegt bei rund 5,7 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es rund 7 Milliarden US-Dollar, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Die ursprüngliche Vereinbarung vom 25. Juni dieses Jahres sah einen reinen Aktientausch im Verhältnis 1,350 onsemi-Aktien je Synaptics-Aktie vor. Die Synaptics-Aktionäre hätten rund 12 Prozent des fusionierten Unternehmens gehalten. Das unverbindliche Konkurrenzangebot einer ungenannten strategischen Partei ging laut Investing.com Anfang September ein.

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Finanzierung und Verwässerung

Zur Finanzierung nutzt onsemi eigene Barmittel und eine zugesagte Fremdfinanzierung von Morgan Stanley über bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar. Der geänderte Vertrag enthält laut onsemi keine Finanzierungsbedingung.

Die Konsequenz ist ein Tausch der Belastung: Die Ausgabe neuer Aktien an Synaptics-Aktionäre entfällt, die Verschuldung steigt jedoch. Unternehmensangaben zufolge soll die Transaktion nun unmittelbar nach Abschluss das bereinigte Ergebnis je Aktie steigern, statt wie ursprünglich geplant erst binnen 18 Monaten. Die erwarteten Synergien von 200 Millionen US-Dollar pro Jahr bleiben bestehen, weitere Chancen aus Umsatzsynergien und Insourcing sollen erst nach den ersten 18 Monaten greifen.

Zeitplan und Abschlussbedingungen

Das Closing erwartet onsemi weiterhin bis Mitte 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Synaptics-Aktionäre und behördlicher Genehmigungen. Die US-Handelsbehörde FTC hat zugestimmt, andere Jurisdiktionen prüfen noch. Der Synaptics-Verwaltungsrat habe die geänderte Transaktion einstimmig als im besten Interesse der Aktionäre eingestuft.

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Laut der Vertragsänderung entfallen mehrere Abschlussbedingungen, darunter die Wirksamkeit der Registrierung, das NASDAQ-Listing der onsemi-Aktien und das Steuergutachten. Auch die Berufung eines Synaptics-Vertreters in den onsemi-Verwaltungsrat entfällt.

So reagieren die Aktien von ON Semiconductor und Synaptics

onsemi-Chef Hassane El-Khoury erklärte, die Barzahlung schaffe durch die geringere Gesamtgegenleistung höheren Wert für die onsemi-Aktionäre. Synaptics ergänze das Wachstum im KI-Rechenzentrumsgeschäft. Synaptics-Chef Rahul Patel verwies auf "Wert-Sicherheit" und sprach von einer deutlichen Prämie. Als Beobachtungspunkt bleibt die Abstimmung der Synaptics-Aktionäre über die Barstruktur, und ob onsemi dabei konkrete Angaben zu Verschuldung und Zinslast liefert.

Anleger werten das überarbeitete Angebot offensichtlich als Win-Win-Situation, denn sowohl die Papiere von onsemi als auch von Synaptics legen im vorbörslichen US-Handel kräftig zu. So gewinnt die ON Semiconductor-Aktie stellenweise 6,41 Prozent auf 85,21 US-Dollar, während Synaptics-Titel um 14,18 Prozent auf 121,20 US-Dollar zulegen.

Dass die Synaptics-Aktie nur noch knapp unter dem Angebotspreis von 123 US-Dollar notiert, zeigt, dass der Markt mit einem Abschluss rechnet, aber kaum noch auf ein höheres Gegengebot setzt. Für onsemi-Aktionäre fällt die Bilanz dagegen gemischter aus: Der Wegfall der Verwässerung und der sofortige Ergebnisbeitrag stehen einer höheren Schuldenlast gegenüber. Ob sich der niedrigere Kaufpreis am Ende auszahlt, hängt davon ab, wie schnell onsemi die versprochenen Synergien hebt und die neuen Kredite zurückführt.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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