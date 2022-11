Bas betont enge deutsch-französische Zusammenarbeit auch in Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die Wichtigkeit einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit gerade in krisenhaften Zeiten wie aktuell betont. "Wir müssen den Zusammenhalt und die Geschlossenheit in Europa wahren. Wir dürfen uns nicht spalten lassen", sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin bei der Eröffnung der achten Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. "Die enge deutsch-französische Zusammenarbeit ist in dieser Lage noch wichtiger geworden."

Bas räumte ein, dass Deutschland und Frankreich in einigen Fragen unterschiedliche Herangehensweisen hätten. "Und ja, auch unterschiedliche, aber jeweils legitime Interessen. Das gehört zu einer echten Freundschaft. Unsere Stärke lag immer darin, diese Unterschiede in Fortschritte für Europa zu verwandeln." Hierzu trage auch die Parlamentarische Versammlung bei. "Gerade jetzt sind wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier besonders gefordert."

Die Präsidentin der französischen Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, sagte vor Beginn der Tagung: "Welche Schwierigkeiten es bezüglich einiger Themen oder der Bewertung der jetzigen Zeit auch immer geben könnte, wir erleben, dass wir in der Lage sind, diese gemeinsam zu besprechen und zu überwinden."

Die deutsch-französischen Beziehungen gelten derzeit als angespannt. Ende Oktober war der deutsch-französische Ministerrat vertagt worden. Als Grund für die Verschiebung nannte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem anhaltenden Abstimmungsbedarf in "bilateralen Fragen". Aus dem Élyséepalast in Paris hieß es, dass man bei den Themen Verteidigung und Energie noch mehr Zeit zur Abstimmung brauche. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf sich dann am selben Tag aber mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen - 50 Abgeordnete des Bundestages und 50 Abgeordnete der Assemblée nationale. Die Abgeordneten sollen mindestens zweimal im Jahr tagen, abwechselnd in Deutschland und Frankreich./sk/DP/he