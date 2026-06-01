DAX24.779 -1,4%Est506.225 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -4,6%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.677 -2,3%Euro1,1411 -0,1%Öl77,55 -0,8%Gold4.104 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
Nach Rekordlauf ausgebremst: Sektor-Korrektur erfasst Aktien von Infineon, ASML und Intel Nach Rekordlauf ausgebremst: Sektor-Korrektur erfasst Aktien von Infineon, ASML und Intel
In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bas: Kein 'Rosinenpicken' aus Rentenvorschlägen

23.06.26 09:58 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sieht mit den Vorschlägen der Expertenkommission zur Zukunft der Rente auch eine Perspektive für heute junge Menschen. Durch den empfohlenen paritätisch finanzierten Kapitalstock werde das Rentenniveau steigen, sagte die SPD-Politikerin zur Entgegennahme des Abschlussberichts der Regierungskommission in Berlin. Damit werde die junge Generation später eine höhere Rente haben als die Rentner heute. Sie werde nicht vergessen. Es sei gelungen, ihr eine Perspektive aufzumachen.

Bas betonte mit Blick auf die insgesamt 33 Vorschläge: "Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, es ist ein Gesamtkunstwerk." In dem Paket greife alles ineinander, so dass man nicht das eine oder andere weglassen könne. Für die Umsetzung müssten sicherlich noch die Koalitionsfraktionen mitgenommen werden. Sie sei sehr zuversichtlich, dass dies gelingen könne./sam/bw/vsr/DP/nas