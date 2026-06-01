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Bas: Stimmung bei Treffen im Kanzleramt 'wirklich gut'

11.06.26 09:01 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Koalition, Arbeitgeber und Gewerkschaften haben nach Aussage von SPD-Chefin Bärbel Bas in positiver Atmosphäre über die anstehenden Reformen gesprochen. "Die war wirklich gut", beschrieb die Arbeitsministerin im ZDF-"Morgenmagazin" die Stimmung beim abendlichen Treffen im Kanzleramt. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. "An diesem Abend natürlich so noch nicht", sagte Bas dazu.

Es seien Unterschiede zwischen den Sozialpartnern deutlich geworden, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Darauf wolle man sich konzentrieren. Es werde auch nicht gegen die Beschäftigten gehen, sondern nur mit, betonte die Sozialdemokratin.

Vereinbart worden sei, bei Bürokratie nachzuarbeiten und einige Akteure noch einmal zusammenzubringen. Sie verwies auch auf ein Treffen des sogenannten Entlastungskabinetts noch vor der Sommerpause. Bei dieser Kabinettssitzung steht der Bürokratieabbau im Vordergrund.

Bei den anstehenden Schritten gehe es um Strukturreformen, aber auch um kurzfristige Maßnahmen, sagte Bas weiter. Nicht alles werde man bis zum Sommer schaffen, aber dafür sorgen, dass es nach der Sommerpause sofort weitergehe./shy/DP/stw